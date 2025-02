Gustavinho comenta sobre participação da ACBF na Copa dos Campeões Regionais: "Expectativa é a melhor possível"

Destaque do Cascavel nas últimas temporadas, jogador estreia pelo time de Carlos Barbosa nesta quinta-feira (6). @acbffutsal / Reprodução / Instagram

A temporada de 2025 começa oficialmente para a ACBF nesta quinta-feira (6). O time de Carlos Barbosa estreia na Copa dos Campeões Regionais, no Ceará, contra o Estrela do Norte.

Em entrevista para Zero Hora, o ala Gustavinho, um dos principais reforços da ACBF para este ano, falou sobre o que espera do time no torneio que dá vaga à Supercopa.

— A expectativa é a melhor possível. Foram três semanas intensas, de muito trabalho na parte física, técnica e tática junto a nossa comissão. Então a nossa expectativa para essa Copa dos Campeões é colocar em prática o que a gente trabalhou nesse tempo — disse Gustavinho.

A ACBF se classificou para a Copa dos Campeões Regionais ao vencer a Copa Sul em 2024 de forma invicta. Prestes a fazer sua estreia pela equipe, o ala de 34 anos destacou os principais objetivos da equipe na competição:

— Tivemos que pular algumas etapas na pré-temporada devido a esse torneio logo no começo do ano, mas a gente veio aqui para conquistar vaga na Supercopa e, depois, para a Libertadores, nossos principais objetivos. A gente vem forte, e tenho certeza que a gente vai voltar para Carlos Barbosa com o objetivo final que é a classificação para a Supercopa.

Nas últimas temporadas, Gustavinho foi destaque do Cascavel, onde conquistou a Liga Nacional de Futsal em 2021 e foi bicampeão da Libertadores, em 2022 e 2023 — nesse ano, inclusive, chegou a entrar na lista dos 10 melhores atletas de futsal do mundo pelo site Futsal Planet.

Como funciona o torneio?

A competição ocorre no formato de um triangular simples. Quem fizer mais pontos fica com a taça. No dia seguinte à estreia diante do Estrela Verde, a ACBF enfrenta o São João do Jaguaribe, na noite de sexta-feira (7).