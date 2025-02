Goleiro tricampeão gaúcho de futsal ganhará jogo de despedida em Santa Catarina

Tiago parou de jogar aos 43 anos, no Jaraguá (SC) Lucka Cyriaco / ACBF / Divulgação

Um dos maiores nomes do futsal brasileiros nos últimos tempos, o goleiro Tiago decidiu se aposentar em dezembro do ano passado, após conquistar com o Jaraguá, de Santa Catarina, mais uma Liga Nacional.

Três meses depois, na véspera do seu aniversário, Tiago vai voltar à quadra da Arena Jaraguá, para um amistoso de despedida.

No dia 8 de março, ele participará do jogo entre Jaraguá e Magnus, de Sorocaba (SP), dois clubes que marcaram a carreira dele ao longo dos anos. Tiago tem mais de 40 títulos no currículo, sendo os principais com a Seleção Brasileira: o bicampeonato Mundial em 2008 e 2012.

Atualmente, Tiago mudou de ramo e tem trabalhado com investimentos no mercado imobiliário e corretagem de imóveis, em Santa Catarina. Ao portal G1, o ex-goleiro comentou a nova profissão:

— Agora estou pronto para me desafiar em uma nova carreira e espero continuar inspirando as pessoas, mas agora em uma área diferente, com a mesma disciplina que apliquei nas quadras.

