CBFS divulga tabela de jogos da Supercopa do Brasil de Futsal

O caminho para os times gaúchos de futsal voltarem a disputar a Copa Libertadores da América está definido. Nesta terça-feira (4), a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) divulgou a tabela oficial de jogos da 9ª edição da Supercopa do Brasil . O torneio será disputado em Joinville (SC), de 26 de fevereiro a 2 de março , valendo uma vaga na principal competição de clubes da América do Sul , organizada pela Conmebol. A Libertadores será em maio, no Paraguai.

O Rio Grande do Sul tem dois times garantidos: o Atlântico, de Erechim, campeão da Copa do Brasil em 2024; e a Yeesco, de Carazinho, terceira colocada no Brasileirão de Futsal do ano passado. O terceiro representante pode ser a ACBF, de Carlos Barbosa, se ela conquistar o título da Copa dos Campeões Regionais que será disputada entre 5 e 7 de fevereiro, em São João do Jaguaribe, no Ceará.