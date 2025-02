Às vésperas da 30ª edição, LNF lembra título do Inter: "O primeiro campeão da Liga Futsal"

Às vésperas da estreia da 30ª edição da Liga Nacional de Futsal, a instituição lembrou do título conquistado pelo Inter em 1996, ano do primeiro campeonato organizado pela LNF.

"Era uma época difícil para a torcida colorada no Rio Grande do Sul. Se no futebol o rival Grêmio vivia uma era dourada, coube ao time de futsal do Inter levar uma grande alegria para o torcedor vermelho", destacou a LNF em reportagem sobre o feito, publicada em seu site oficial nesta segunda-feira (24).

"Isso porque o time comandado dentro de quadra por Manoel Tobias e fora dela por Paulo César de Oliveira (técnico) sagrou-se o primeiro campeão da Liga Futsal", segue o texto assinado pelo jornalista João Paulo Fontoura.

O artilheiro do campeonato foi o pivô colorado Ortiz, que fez 25 gols. A decisão da LNF na ocasião foi contra o Vasco, em três jogos. O Inter, que mantinha o time em parceria com a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), venceu dois e empatou um.

Com goleada vermelha por 6 a 1, o terceiro encontro entre os clubes ocorreu no Gigantinho, em Porto Alegre, com público de aproximadamente 15 mil pessoas.

Participaram da primeira edição da LNF os seguintes times: AABB/Topper, Arsenal/Texaco, Corinthians/Lousano, GM/Chevrolet, Goiás/Futsal 2000, Inter/Ulbra, Palmeiras/Rhumell, São Geraldo/Minas, Tio Sam e Vasco/DalPonte/Unimed.

LNF 2025

A Liga Nacional de Futsal de 2025 está prevista para começar na última semana de março. Três equipes gaúchas participarão do campeonato: ACBF, de Carlos Barbosa, Atlântico, de Erechim, e Vélez, de Camaquã.

Títulos da LNF a cada ano