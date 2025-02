ACBF vence na abertura da Copa dos Campeões Regionais e fica a uma vitória do título

A ACBF começou a temporada de 2025 com o pé direito. Nesta quinta-feira (6), em sua estreia na Copa dos Campeões Regionais, o time de Carlos Barbosa bateu o Estrela do Norte por 2 a 0, no Ginásio Municipal Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe, no Ceará. Com o resultado, os gaúchos estão a uma vitória do título da competição, que dá vaga à Supercopa.