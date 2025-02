ACBF conquista título da Copa dos Campeões Regionais e garante vaga na Supercopa

Bruno Iacovino marcou para a equipe gaúcha. @raquelgalizav / Reprodução

A ACBF garantiu sua vaga à Supercopa ao ganhar o título da Copa dos Campeões Regionais, nesta sexta-feira (7), no Ceará. A conquista da equipe de Carlos Barbosa veio após 1 a 1 com o São João do Jaguaribe, no Ginásio Municipal Júlio Irineu Costa.

A Copa dos Campeões ocorreu no formato de triangular. Como a ACBF venceu em sua estreia, na quinta-feira (6), e tinha saldo superior ao do time cearense, bastava um empate para ficar com o título.

No jogo, o time gaúcho saiu na frente restando três minutos para o fim da primeira etapa. Após bate e rebate, Bruno Iacovino abriu o placar. Depois, logo no início do segundo tempo, Gigante marcou um golaço e deixou tudo igual para a equipe cearense. O jogo seguiu equilibrado até o fim, e a ACBF conseguiu evitar a virada do São João do Jaguaribe, ficando com o título.

Agora, com a conquista, o clube inicia sua preparação para Supercopa, que ocorre de 26 de fevereiro a 2 de março em Joinville e vale vaga na Libertadores, em maio. A estreia será contra o Apodi, no próximo dia 26. Em seu grupo, também estará o Atlântico.