Top 10 do futsal no planeta: Pito, ex-ACBF, celebra indicação entre os melhores 

Pito está no Barcelona desde 2021. Victor Salgado / Barcelona / Divulgação

Ex-jogador da ACBF, Pito perdeu o posto de melhor jogador do mundo para o colega de Barcelona Dyego Zuffo. A premiação do site Futsal Planet, uma das mais tradicionais da modalidade, avaliou a temporada de 2024.

Agora sem a coroa, o pivô se diz contente por ter sido indicado entre os 10 melhores da modalidade. Campeão do mundo com o Brasil no ano passado e ídolo no clube catalão, Pito se mantém motivado para grandes conquistas.

— Fiquei muito feliz (pela indicação). É resultado de um trabalho que eu faço desde a ACBF, principalmente, e posso comemorar mais uma indicação entre os melhores jogadores do mundo. A gente sabe que não é fácil se destacar em um nível tão alto, e ainda mais se manter, então estou realmente muito feliz e motivado para seguir conquistando mais vitórias e títulos daqui para frente — comentou Pito à Zero Hora.

Jean Pierre Guisel Costa, o Pito, é natural de Chapecó, Santa Catarina. Depois de começar a carreira no Concordiense, no estado natal, atuou na ACBF por três temporadas até se transferir para a Espanha.

Em Carlos Barbosa, fez parte da geração vencedora que levantou o troféu da Liga Nacional de Futsal (LNF) de 2015, o quinto e mais recente da história do clube. O técnico do time era Marquinhos Xavier, atual treinador da seleção brasileira.

Na Espanha, defendeu as cores do El Pozo e da Inter Movistar até chegar ao Barcelona em 2021. Pito soma títulos como três Campeonato Espanhóis, três Copas do Rei e uma Champions League.

Na atual temporada, o Barcelona está na quinta posição do Campeonato Espanhol e classificado para as quartas de final da Copa do Rei. Aos 33 anos, o atleta tem contrato até 2027.

Maior estrela do grupo na Copa do Mundo de 2024, no Uzbequistão, Pito teve uma lesão na coxa direita após a fase de grupos. Contudo, voltou a tempo da final contra a Argentina e contribuiu para a conquista brasileira. Participou de quatro jogos e fez cinco gols.