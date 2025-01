Com críticas ao Fortaleza Futsal, fixo gaúcho Kauê Araújo deixa o clube

Kauê Araújo é de Nova Santa Rita, cidade da região metropolitana de Porto Alegre. João Moura / FEC

O gaúcho Kauê Araujo anunciou nesta segunda-feira (20) que não segue no Fortaleza Futsal em 2025. Assim como o ala Jackson Samurai, também do Rio Grande do Sul, havia feito na semana passada, o fixo fez críticas à nova gestão do clube pelas redes sociais.

Kauê afirmou que já havia acertado a renovação em outubro de 2024. Contudo, a diretoria teria entrado em contato no início deste ano para refazer o acordo. Em nota divulgada na sexta-feira (17), o Fortaleza admitiu que o projeto do futsal passa por "readequação orçamentária".

— Na manhã do dia 16/01 (quinta-feira), recebi a notícia de que o projeto continuaria e (que) a reapresentação aconteceria na próxima semana. Na mesma data, no início da noite, recebi uma ligação para tratar da minha permanência, com uma proposta descabida, desonrosa e mal-intencionada… Totalmente diferente do que havia sido acordado anteriormente, tornando impossível minha permanência — escreveu Kauê em publicação no Instagram.

Sem clube no momento, Kauê Araújo tem 29 anos e é natural de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. Em 2024, fez parte parte do grupo do Fortaleza que venceu o Campeonato Brasileiro, a Copa Nordeste e Copa Ceará, além de ter alcançado o vice-campeonato da Copa do Brasil.