Jaraguá x Praia Clube: horário, ingressos e onde assistir a final da Liga Nacional de Futsal

Como chegam

Jaraguá

Apelidado de Locomotiva, o time de Santa Catarina volta a uma final da LNF após 14 anos , destacando-se por uma reestruturação que começou em 2022. A equipe reforçou seu elenco com atletas renomados como Yan, Nenén Ribeiro, Pedrinho, Jamur e o campeão mundial Marcênio, mantendo destaques como Tiago, Leco e Eka. Essa mistura levou o Jaraguá à final da Liga e do Campeonato Catarinense, onde já obteve uma vitória contra o Joinville. Na primeira fase da LNF, o time se classificou em terceiro lugar, com 52 pontos. Depois, passou por Corinthians, ACBF e Pato no mata-mata.

Praia Clube

A equipe mineira, com um projeto mais recente no futsal, vive uma ascensão. Desde sua entrada na LNF em 2009, conquistou seis títulos mineiros e, na temporada passada, ganhou a Taça Brasil de Futsal, seu primeiro título nacional. Em 2024, o clube se fortaleceu com a chegada de Cabreúva, Rudi, Fabinho e Gilvan — este último sendo o artilheiro da LNF 2024 com 29 gols. A equipe finalizou a primeira fase em quinto lugar, com 47 pontos. No mata-mata, antes de chegar à sua primeira final da Liga na história, eliminou Campo Mourão, Santo André e Umuarama.