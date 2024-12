Final da Liga Nacional de Futsal, em Carlos Barbosa, tem 1,5 mil ingressos vendidos

Quadra do Centro Municipal de Eventos de Carlos Barbosa vai receber a final da LNF 2024.

A final da Liga Nacional de Futsal (LNF) ocorre no próximo domingo (15), em Carlos Barbosa, na serra gaúcha. Jaraguá e Praia Clube se enfrentam a partir das 17h30min, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra.

Até esta quarta-feira (11), cerca de 1,5 mil ingressos haviam sido vendidos para a partida, segundo informou a diretoria da ACBF, que tem trabalhado na comercialização. A capacidade do ginásio é para 4 mil pessoas.

As entradas estão no segundo lote e podem ser adquiridas online pelo site minhaentrada.com.br . O preço é de R$ 130.

O Jaraguá, de Santa Catarina, está em busca do quinto título da LNF . Em caso de conquista, iguala-se à ACBF como o maior vencedor da história da competição. Já o Praia Clube, de Minas Gerais, quer a primeira taça da Liga na sua história .

A final em jogo único e com sede escolhida de forma antecipada foi instituída pela LNF no ano passado. Em 2023, Atlântico e Joinville se enfrentam em Toledo, no Paraná.