A maior goleada da rodada na Série A do Gauchão de Futsal aconteceu em Guaporé. A AGE aplicou 6 a 1 sobre a Associação Uruguaianense e se isolou na vice-liderança da fase classificatória. Dudu (3), Kris Maranhão (2) e Bruninho marcaram os gols do time da casa enquanto Vincenzo descontou. As duas equipes já estão garantidas nas oitavas, mesmo faltando três rodadas para o término desta etapa.