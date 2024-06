A Malgi já tem data para retornar à Copa do Brasil feminina. A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) anunciou que o clube de Pelotas enfrentará o Copagril, de Marechal Cândido Rondon (PR), nesta sexta-feira (7), a partir das 19h. A partida estava inicialmente prevista para 11 de maio, mas precisou ser adiada por causa da tragédia climática no Rio Grande do Sul.