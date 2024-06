A Malgi é o Rio Grande do Sul na Copa do Brasil. As gurias de Pelotas viajaram cerca de 20 horas de ônibus e estão em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, onde enfrentam a Copagril, nesta sexta-feira (7), às 19h, no ginásio Ney Braga, pela primeira fase da competição.