A Liga Gaúcha de Futsal optou por alterar a fórmula da Série B do Gauchão por causa da tragédia climática que devastou o Rio Grande do Sul em maio. Antes com dois grupos, definidos por sorteio, com o mesmo número de equipes, a competição passa a ter uma chave com 11 clubes e outra com sete. A menor é composta apenas por times que tiveram as cidades-sede atingidas pelo desastre ambiental.