O duelo entre SER Santiago e Figueira, neste sábado (1°), marca a retomada de partidas pela Série Ouro de futsal após mais de um mês de paralisação por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul. O jogo, válido pela sétima rodada, ocorre às 20h, em Santiago, de acordo com informação confirmada pelo presidente da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS), Ivan Rodrigues dos Santos.