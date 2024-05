A partida entre Atlântico e Jaraguá, pela sexta rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) e que ocorreria no próximo sábado (4), em Erechim, está adiada. A decisão foi comunicada pelo clube gaúcho no final da tarde desta quinta-feira (5). A medida está baseada nos transtornos provocados pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul nesta semana.