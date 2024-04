O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) deu um passo significativo em direção à valorização dos esportes de criação nacional ao incorporar o futsal como um dos esportes apoiados pela entidade. Esta decisão representa um marco importante na história do esporte nacional, reconhecendo não apenas a importância do futsal como modalidade esportiva, mas também sua profunda integração à cultura brasileira, em conformidade com o Art. 217, inciso IV, da Constituição Nacional, que preconiza as "Manifestações Desportivas de Criação Nacional".