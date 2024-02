Atual campeão da Copa dos Pampas, o paulista Flavio Cavalcanti tem em 2024 o maior desafio da carreira como treinador em solo gaúcho. Depois de deixar a Horizontina no final do ano passado e assinar com o Passo Fundo Futsal, o técnico encara o desafio de comandar uma das quatro melhores equipes do estadual passado e é um dos participantes do inédito Campeonato Brasileiro de Futsal, promovido pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). A competição está prevista para começar em maio.