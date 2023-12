Em menos de 48 horas, a taça do Gauchão de Futsal 2023 será erguida em meio à muita festa no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. Neste domingo (10), às 11h, a ACBF recebe a Uruguaianense para o segundo confronto da final do campeonato. Mais de 3 mil pessoas são esperadas para acompanhar a partida no ginásio da Capital Nacional do Futsal, como é reconhecido, por lei, o município da Serra.