Zagueira do Grêmio abre o jogo sobre depressão e importância da saúde mental: "Tive crises de ansiedade nos treinos"

A zagueira gremista Day Silva abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais delicados de sua trajetória no futebol.

Em entrevista ao Resenha das Gurias, a defensora revelou que enfrentou um quadro de depressão e conviveu com frequentes crises de ansiedade, que chegaram a acontecer durante os treinamentos na época em que defendeu Palmeiras e Ferroviária.

Day Silva chegou ao Grêmio nesta temporada. Reprodução / YouTube

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Ao compartilhar sua experiência, a atleta destacou a importância de discutir a saúde mental no esporte e reforçou que muitas jogadoras enfrentam desafios semelhantes de forma silenciosa, longe dos holofotes.

A defensora também projeta a sequência da temporada do Grêmio no Brasileirão e Gauchão.

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