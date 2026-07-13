Veja quando Grêmio, Inter e Juventude voltam a campo pelo futebol feminino após a pausa para a Copa

Após a paralisação das competições nacionais durante a disputa da Copa do Mundo, o futebol feminino gaúcho já se prepara para retomar a temporada. Grêmio, Inter e Juventude voltam aos gramados ainda em julho para a sequência do Brasileirão, enquanto as Gurias Coloradas também têm compromisso pela Copa do Brasil.

O primeiro time gaúcho a entrar em campo será o Inter. A equipe de Mauricio Salgado enfrenta o Coritiba no dia 20 de julho, às 16h, pela Copa do Brasil. A partida será disputada em jogo único, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Pelo Brasileirão, a retomada acontece no dia 24 de julho. O Grêmio será o primeiro representante do Estado na competição, enfrentando o Flamengo às 19h, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Uma hora depois, às 20h, o Inter recebe o Fluminense, no Sesc Campestre, em Porto Alegre.

Já o Juventude volta a atuar no dia 26 de julho. A equipe alviverde enfrenta a Ferroviária às 15h, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Além das competições nacionais, o calendário do futebol feminino gaúcho ainda prevê a realização do Campeonato Gaúcho Feminino. A competição estadual está programada para começar no início de agosto e encerrará a temporada das equipes do Rio Grande do Sul.

Próximos jogos das equipes gaúchas

Grêmio

24 de julho, às 19h – Flamengo x Grêmio (Brasileirão Feminino)

Inter

20 de julho, às 16h – Coritiba x Inter (Copa do Brasil)

– Coritiba x Inter (Copa do Brasil) 24 de julho, às 20h – Inter x Fluminense (Brasileirão Feminino)

Juventude

26 de julho, às 15h – Juventude x Ferroviária (Brasileirão Feminino)