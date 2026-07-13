Futebol feminino

Perto do retorno
Notícia

Veja quando Grêmio, Inter e Juventude voltam a campo pelo futebol feminino após a pausa para a Copa

Equipes gaúchas têm jogos marcados ainda em julho e também se preparam para o início do Gauchão Feminino em agosto

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Carolina Freitas

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