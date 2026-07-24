Veja as atletas de Grêmio e Inter que foram convocadas para a seleção brasileira em 2026

A dupla Gre-Nal segue formando atletas de destaque no cenário nacional. Neste ano, 22 gurias já foram convocadas para as seleções sub-15, sub-17 e sub-20.
Ao longo da temporada, Zero Hora vai destacar todas as jogadoras do RS presentes nas listas da seleção. Confira abaixo.
Seleção brasileira sub-15
A primeira lista foi divulgada em 12 de fevereiro, com Bia Vaz (do Corinthians) como líder da categoria. Entre as convocadas, foram cinco meninas do futebol gaúcho: a goleira Mavi, a zagueira Isadora Brizola e a atacante Thifanny, do Grêmio; além da lateral Dudinha e da atacante Isadora Tremea, do Inter.
A seleção voltou a ser convocada em 15 de junho para um período de treinos visando a Liga Evolución. Na ocasião, foram cinco gremistas (a goleira Mavi, a meia Helena e as atacantes Maria Vitória, Ingridy e Thifanny) e quatro coloradas (a meia Ana Gabrielly, a lateral Dudinha e as atacantes Bruna e Mirela).
As convocadas em 2026
- Dudinha (Inter)
- Mavi (Grêmio)
- Isadora Brizola (Grêmio)
- Isadora Tremea (Inter)
- Thifanny (Grêmio)
- Ana Gabrielly (Inter)
- Mirela (Inter)
- Bruna (Inter)
- Helena (Grêmio)
- Ingridy (Grêmio)
Seleção brasileira sub-17
A primeira lista da técnica Rilany Silva, visando a preparação para o Sul-Americano sub-17, contou com a presença de três atletas do futebol gaúcho: a lateral Isadora Rech e a meia Lara Lay, do Inter; além da meia Mari Cândido, do Grêmio.
A segunda convocação veio em 26 de fevereiro, também visando o Sul-Americano da categoria. Foram quatro representantes do RS na lista: a lateral Dafine e a meia Mari Cândido, do Grêmio; além da lateral Isadora Rech e da meia Lara Lay, do Inter.
A terceira lista veio em 30 de março e foi a última antes do Sul-Americano. Nesta, apenas a lateral Isadora Rech e a meia Mari Cândido foram lembradas. Ambas também apareceram na lista definitiva para a disputa da competição entre seleções e voltaram com o título do Paraguai.
Depois, em 30 de junho, veio mais uma lista. Agora, em preparação para o Mundial da categoria. A lateral Isadora Rech e a atacante Sara Coelho, do Inter, foram chamadas para os trabalhos.
As convocadas em 2026
- Dafine (Grêmio)
- Isadora Rech (Inter)
- Lara Lay (Inter)
- Mari Cândido (Grêmio)
- Sara Coelho (Inter)
Seleção brasileira sub-20
A convocação de Camilla Orlando que abriu 2026 teve seis gurias do futebol gaúcho, em preparação para o Sul-Americano sub-20: a atacante Aninha e a zagueira Bianca Martins, do Inter; além da goleira Josi, da meia Julia Martins e das atacantes Gisele e Maria, do Grêmio.
Posteriormente, em 29 de janeiro, a treinadora fechou a lista rumo ao Sul-Americano com a participação de três atletas do futebol gaúcho: Bianca Martins, Julia Martins e Gisele foram as escolhidas para representar o RS no torneio realizado no Paraguai, que terminou com título brasileiro.
Após a conquista, a primeira lista veio em 26 de março e teve duas jogadoras do RS: a zagueira Allyne e a atacante Gisele, do Grêmio. Depois, por um corte feito por lesão, a goleira Josi também foi chamada. As atletas disputaram amistosos contra os EUA, em abril.
A convocação seguinte foi em 20 de maio e teve quatro representantes do futebol gaúcho. Novamente, Allyne e Gisele foram chamadas. Além delas, Bianca Martins e Aninha também foram lembradas. As quatro ficaram à disposição para os amistosos contra Portugal, Finlândia e Coreia do Sul.
As convocadas em 2026
- Allyne (Grêmio)
- Aninha (Inter)
- Bianca Martins (Inter)
- Gisele (Grêmio)
- Josi (Grêmio)
- Julia Martins (Grêmio)
- Maria (Grêmio)