Veja as atletas de Grêmio e Inter que foram convocadas para a seleção brasileira em 2026

Isa Rech (E) e Mari Cândido foram campeãs do Sul-Americano Feminino sub-17. - / Conmebol/Divulgação

A dupla Gre-Nal segue formando atletas de destaque no cenário nacional. Neste ano, 22 gurias já foram convocadas para as seleções sub-15, sub-17 e sub-20.

Ao longo da temporada, Zero Hora vai destacar todas as jogadoras do RS presentes nas listas da seleção. Confira abaixo.

Seleção brasileira sub-15

A primeira lista foi divulgada em 12 de fevereiro, com Bia Vaz (do Corinthians) como líder da categoria. Entre as convocadas, foram cinco meninas do futebol gaúcho: a goleira Mavi, a zagueira Isadora Brizola e a atacante Thifanny, do Grêmio; além da lateral Dudinha e da atacante Isadora Tremea, do Inter.

A seleção voltou a ser convocada em 15 de junho para um período de treinos visando a Liga Evolución. Na ocasião, foram cinco gremistas (a goleira Mavi, a meia Helena e as atacantes Maria Vitória, Ingridy e Thifanny) e quatro coloradas (a meia Ana Gabrielly, a lateral Dudinha e as atacantes Bruna e Mirela).

As convocadas em 2026

Dudinha (Inter)

Mavi (Grêmio)

Isadora Brizola (Grêmio)

Isadora Tremea (Inter)

Thifanny (Grêmio)

Ana Gabrielly (Inter)

Mirela (Inter)

Bruna (Inter)

Helena (Grêmio)

Ingridy (Grêmio)

Seleção brasileira sub-17

A primeira lista da técnica Rilany Silva, visando a preparação para o Sul-Americano sub-17, contou com a presença de três atletas do futebol gaúcho: a lateral Isadora Rech e a meia Lara Lay, do Inter; além da meia Mari Cândido, do Grêmio.

A segunda convocação veio em 26 de fevereiro, também visando o Sul-Americano da categoria. Foram quatro representantes do RS na lista: a lateral Dafine e a meia Mari Cândido, do Grêmio; além da lateral Isadora Rech e da meia Lara Lay, do Inter.

Depois, em 30 de junho, veio mais uma lista. Agora, em preparação para o Mundial da categoria. A lateral Isadora Rech e a atacante Sara Coelho, do Inter, foram chamadas para os trabalhos.

As convocadas em 2026

Dafine (Grêmio)

Isadora Rech (Inter)

Lara Lay (Inter)

Mari Cândido (Grêmio)

Sara Coelho (Inter)

Seleção brasileira sub-20

A convocação de Camilla Orlando que abriu 2026 teve seis gurias do futebol gaúcho, em preparação para o Sul-Americano sub-20: a atacante Aninha e a zagueira Bianca Martins, do Inter; além da goleira Josi, da meia Julia Martins e das atacantes Gisele e Maria, do Grêmio.

Posteriormente, em 29 de janeiro, a treinadora fechou a lista rumo ao Sul-Americano com a participação de três atletas do futebol gaúcho: Bianca Martins, Julia Martins e Gisele foram as escolhidas para representar o RS no torneio realizado no Paraguai, que terminou com título brasileiro.

Após a conquista, a primeira lista veio em 26 de março e teve duas jogadoras do RS: a zagueira Allyne e a atacante Gisele, do Grêmio. Depois, por um corte feito por lesão, a goleira Josi também foi chamada. As atletas disputaram amistosos contra os EUA, em abril.

A convocação seguinte foi em 20 de maio e teve quatro representantes do futebol gaúcho. Novamente, Allyne e Gisele foram chamadas. Além delas, Bianca Martins e Aninha também foram lembradas. As quatro ficaram à disposição para os amistosos contra Portugal, Finlândia e Coreia do Sul.

As convocadas em 2026