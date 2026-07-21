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Técnico do Inter valoriza classificação na Copa do Brasil e projeta sequência no Brasileirão Feminino: "Agora é melhorar"

Gurias Coloradas estão nas quartas de final da competição mata-mata e, na sexta, voltam a campo pela Série A-1 

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Carolina Freitas

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