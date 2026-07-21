Técnico do Inter valoriza classificação na Copa do Brasil e projeta sequência no Brasileirão Feminino: "Agora é melhorar"

Inter eliminou o Coritiba na última segunda-feira (20). Pedro Pacheco / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas estão entre as oito melhores equipes da Copa do Brasil. Após eliminar o Coritiba, o time gaúcho confirmou a classificação às quartas de final e agora aguarda o próximo adversário.

Agora, além de comemorar o avanço, o Inter volta suas atenções para o Brasileirão Feminino. Na próxima sexta (24), recebe o Fluminense, às 20h, no Sesc Protásio Alves, em duelo que marca o retorno da competição após a parada para a Copa do Mundo.

— A gente tem pouquíssimo tempo (até) jogar com o Fluminense. Mas é avaliar com calma as coisas. Sabíamos que íamos ter algumas dificuldades (contra o Coritiba). Principalmente na questão do retorno. A gente ficou muito tempo parado. E isso implica em várias situações. Treinar é uma coisa, jogar é outra. Então, acho que a gente ficou longe do nosso melhor jogo, muito longe — avaliou o técnico Maurício Salgado, que ainda completou:

— Vamos pensar pelo lado positivo. Nosso time não sofreu muito e acabou aproveitando a finalização que teve de gol. Estamos entre os oito (no Brasileirão), e acho que essa é uma coisa a ser elencada. E agora é melhorar, jogar bem contra o Fluminense e ver que adversário que vem na Copa do Brasil.

O próximo rival da competição nacional será definido por sorteio. Até então, além do Inter, também estão classificados: Flamengo e Ferroviária. Os outros jogos das oitavas serão decididos entre terça (21) e quarta (22).