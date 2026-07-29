Futebol feminino

Fala, professor
Notícia

Técnico do Inter comemora título do Gauchão Feminino sub-20 e destaca objetivo: "Formar meninas vencedoras"

Comandadas por David da Silva, as Gurias Coloradas conquistaram a taça de maneira invicta

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Carolina Freitas

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS