Técnico do Inter comemora título do Gauchão Feminino sub-20 e destaca objetivo: "Formar meninas vencedoras"

Gurias Coloradas conquistaram o título no clássico Gre-Nal. Anderson Cardozo / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas são bicampeãs do Gauchão Feminino sub-20. Na última terça-feira (28), empataram com o Grêmio em 0 a 0 e, como haviam vencido a primeira partida por 1 a 0, conquistaram a taça.

Este foi o 15º título do Inter sob o comando de David da Silva. Multicampeão nacional e estadual, ele comemorou a nova taça.

— Estamos muito felizes. Agora, as meninas vão ganhar uma folga, outras vão com o professor Maurício (Salgado, técnico) no profissional, que também é o que a gente quer: formar meninas vencedoras que possam pisar no profissional — comemorou David da Silva.

Campanha colorada

Ao longo da competição, David da Silva utilizou 31 atletas, de meninas das categorias sub-15 a atletas que já treinam com o profissional receberam oportunidades.

— No ano passado o nosso ataque era a Gabi Inácio, a Joana e a Alice, um ataque de meninas de 20 anos, 19 anos. Esse ano a gente saiu jogando com uma menina de 16, a Sara, e com duas meninas de 17, a Piauí e a Nathi Noll, que vêm ganhando cada vez mais espaço no clube.

A atacante Sara foi a artilheira do time, com oito gols em cinco jogos. Ao longo da competição, o Inter balançou as redes 52 vezes, com 18 meninas diferentes. A final foi a única partida em que as Gurias Coloradas não marcaram gols. Nem precisaram.

— Tínhamos conversado que não íamos nos acomodar em cima do resultado. Também queria dar os parabéns para o Grêmio, que jogou muito bem, fez uma partida leal. Foi um jogo mesmo de Campeonato Gaúcho, com chuva, frio, carrinho para um lado e para o outro. Mas sem maldade. E foi muito bom — finalizou.

Agora, a categoria sub-20 só terá mais um compromisso ao longo da temporada. Após terminarem o Brasileirão em quarto, disputarão a Copa São Paulo, no final da temporada. As datas ainda não foram divulgadas, mas a expectativa é que o torneio se inicie em novembro.

Campanha do Inter:

8 jogos

7 vitórias

1 empate

0 derrotas

52 gols marcados

2 sofridos

Títulos conquistados por David da Silva no Inter:

Brasileirão sub-16 (2020)

Brasileirão sub-17 (2022 e 2024)

Brasileirão sub-18 (2019, como auxiliar)

Brasileirão sub-20 (2022)

Liga de Desenvolvimento sub-14 (2021)

Liga de Desenvolvimento sub-16 (2020)

Libertadores sub-16 (2020)

Gauchão sub-14 (2019)

Gauchão sub-16 (2019)

Gauchão sub-17 (2023 e 2025)

Gauchão sub-18 (2019, como auxiliar)

Gauchão sub-20 (2025 e 2026)