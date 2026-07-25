Técnico do Inter avalia atuação após vitória sobre o Fluminense e fala sobre sorteio da Copa do Brasil

Maurício Salgado retornou ao Inter na última temporada. Leandro Monks / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas vêm de 100% de aproveitamento após a parada para a Copa do Mundo. Depois de confirmarem a classificação na Copa do Brasil, com a vitória sobre o Coritiba, também triunfaram sobre o Fluminense pelo Brasileirão Feminino.

O 1 a 0 desta sexta-feira (24) fez com que o Inter se garantisse na zona de classificação por mais uma rodada. Agora, restam quatro jogos para se confirmar no G-8.

— A gente sabia da dificuldade do jogo, porque são times muito parecidos. O Fluminense vem numa crescente, também fez um ótimo jogo na Copa do Brasil, então tem um grau motivacional e também briga pela classificação. Então, a gente sabia de todos esses elementos, sabia da dificuldade, mas fazendo análise do jogo acho que a gente jogou bem — avaliou o técnico Maurício Salgado.

A projeção do Inter é que, para se classificar, sejam necessários pelo menos 26 pontos. Atualmente, a equipe soma 23 e tem mais 12 em disputa.

— Como é um campeonato muito equilibrado, e a gente também tem muita confiança na gente. Nós vamos pegar Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, mas eles também vão pegar a gente. Então, temos uma perspectiva de fazer bons jogos e somar pontos — afirmou.

Divisão de atenção

Além do Brasileirão, o Inter também tem de despender atenções para a Copa do Brasil. Nesta sexta-feira, foi definido que o Colorado duelará com o Atlético-MG nas quartas de final.

— É um time que a gente pegou no Brasileiro e que tem muitas semelhanças com alguns times que nós estamos jogando. É um time muito aguerrido, que defensivamente é muito bom. Então, estamos muito focados em fazer tudo para um (jogo), sabe? Nós vamos treinar para o próximo jogo do Brasileirão, mas com o mesmo foco da Copa do Brasil. E, obviamente, queremos chegar longe na Copa do Brasil — disse Maurício Salgado.

As Gurias Coloradas duelarão com as Vingadoras em dois jogos: o primeiro em Porto Alegre e o segundo em Belo Horizonte. A expectativa é que as partidas ocorram nos dias 5 e 19 de agosto, mas a tabela detalhada ainda tem de ser confirmada pela CBF.



