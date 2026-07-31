Santos x Juventude: tudo sobre o jogo da 14ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

O Juventude enfrenta o Santos no próximo domingo (2), às 11h, na Vila Belmiro, em Santos. O duelo é válido pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Santos x Juventude

Santos: Taty Amaro; Samara, Ana Alice, Rafa Martins e Katrine; Larissa Vasconcelos, Nath Pitbull (Yoreli Rincón), Suzane Pires e Analuyza; Larroquette e Carol Baiana. Técnico: Marcelo Frigerio.

Juventude: Thais Amorim; Limpia Fretes, Grazi (Scatola), Carla Cruz e Maiza Piovezan (Carol Ladaga); Luciene Baião, Bell Silva e Laurinha; Marussi, Teté (Martha Figueiredo) e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Santos x Juventude

Suanny Aires de Sousa (PA), auxiliada por Marcela de Almeida Silva (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP).

Onde assistir a Santos x Juventude

A NSports anuncia a transmissão.

Como chegam Santos x Juventude

Santos

As Sereias da Vila voltam a campo após a vitória, por 1 a 0, sobre o América-MG. Atualmente, o Santos é o 11º colocado do Brasileirão, com 17 pontos — são quatro a menos do que o Cruzeiro, o último no G-8.

Para este jogo, o técnico Marcelo Frigerio não poderá contar com a volante Rafa Andrade, suspensa pelo terceiro cartão amarelo. Nath Pitbull e Yoreli Rincón devem disputar a vaga entre as titulares.

Juventude

As Esmeraldas vêm de empate, em 0 a 0, com a Ferroviária. Com isso, estão na 14ª colocação do Brasileirão, com 10 pontos — são quatro a mais do que o Vitória, o primeiro no Z-2.

Para este jogo, a lateral Carol Ladaga e a atacante Martha Figueiredo são dúvidas. As duas ficaram fora da última partida por lesão. Por outro lado, a zagueira Joiceane Scatola volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.