Quem o Inter vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil Feminina? Veja os prováveis adversários

Inter, de Paola, Joana e Sole Jaimes, venceu o Coritiba na última fase. Pedro Pacheco Trennepohl / Internacional / Divulgação

As Gurias Coloradas estão classificadas às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencerem o Coritiba, viram todos os outros confrontos se definindo e, agora, aguardam o sorteio para conhecer o adversário da próxima fase.

Os oito times que seguem vivos na competição nacional estão na elite do Brasileirão Feminino. O Inter pode enfrentar: Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Ferroviária, Fluminense, Flamengo ou São Paulo. O rival será conhecido através de sorteio realizado pela CBF, na manhã desta sexta-feira (24).

Todos os times serão colocados no mesmo pote, sem restrições de confrontos. Além dos duelos, a entidade também vai sortear os mandos de campo.

A novidade é que, a partir desta etapa, serão duas partidas. As Gurias Coloradas, portanto, jogarão um duelo em Porto Alegre e outro na casa do adversário.

Times classificados na Copa do Brasil

Atlético-MG

Bahia

Bragantino

Ferroviária

Fluminense

Flamengo

Inter

São Paulo

Premiações da Copa do Brasil

1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes)

R$ 50 mil (32 clubes) 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes)

R$ 70 mil (32 clubes) 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes)

R$ 80 mil (32 clubes) Oitavas de final: 100 mil (16 clubes)

100 mil (16 clubes) Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes)

R$ 120 mil (8 clubes) Semifinais: R$ 140 mil (4 clubes)

R$ 140 mil (4 clubes) Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes)

200 mil para campeão e vice (2 clubes) Vice-campeão: R$ 1 milhão

R$ 1 milhão Campeão: R$ 2 milhões

Calendário das próximas fases