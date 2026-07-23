Quem o Inter vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil Feminina? Veja os prováveis adversários

As Gurias Coloradas estão classificadas às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencerem o Coritiba, viram todos os outros confrontos se definindo e, agora, aguardam o sorteio para conhecer o adversário da próxima fase.
Os oito times que seguem vivos na competição nacional estão na elite do Brasileirão Feminino. O Inter pode enfrentar: Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Ferroviária, Fluminense, Flamengo ou São Paulo. O rival será conhecido através de sorteio realizado pela CBF, na manhã desta sexta-feira (24).
Todos os times serão colocados no mesmo pote, sem restrições de confrontos. Além dos duelos, a entidade também vai sortear os mandos de campo.
A novidade é que, a partir desta etapa, serão duas partidas. As Gurias Coloradas, portanto, jogarão um duelo em Porto Alegre e outro na casa do adversário.
Times classificados na Copa do Brasil
- Atlético-MG
- Bahia
- Bragantino
- Ferroviária
- Fluminense
- Flamengo
- Inter
- São Paulo
Premiações da Copa do Brasil
- 1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes)
- 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes)
- 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes)
- Oitavas de final: 100 mil (16 clubes)
- Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes)
- Semifinais: R$ 140 mil (4 clubes)
- Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes)
- Vice-campeão: R$ 1 milhão
- Campeão: R$ 2 milhões
Calendário das próximas fases
- Quartas de final: 5 de agosto (ida) e 19 de agosto (volta)
- Semifinais: 4 de novembro (ida) e 8 de novembro (volta)
- Final: 11 de novembro (ida) e 15 de novembro (volta)