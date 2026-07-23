Futebol feminino

Quartas de final
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Quem o Inter vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil Feminina? Veja os prováveis adversários

Gurias Coloradas são as únicas gaúchas ainda vivas na competição nacional 

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Carolina Freitas

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