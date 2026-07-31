Palmeiras x Inter: tudo sobre o jogo da 14ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Palmeiras no próximo domingo (2), às 11h, na Arena Barueri, em Barueri. O duelo é válido pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Palmeiras x Inter

Palmeiras: Kate Tapia; Fê Palermo, Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Emily Assis; Ingryd, Brena, Lorena Benítez (Duda Santos) e Gláucia; Ana Guzmán (Rhay Coutinho) e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

Inter: Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Soll; Lelê, Pati Llanos e Caty; Aninha, Valéria Cantuário e Darlene (Sole Jaimes). Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para Palmeiras x Inter

Tainan Bordignon Somensi (SC), auxiliada por Leandra Aires Cossette (SP) e Veridiana Contiliani Bisco (SP).

Onde assistir a Palmeiras x Inter

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam Palmeiras x Inter

Palmeiras

As Palestrinas seguem lutando pelas primeiras posições do Brasileirão Feminino. Na última rodada, empataram com o Mixto-MT, em 0 a 0, e caíram para a terceira colocação. Agora, estão a três pontos do líder Corinthians.

Para este jogo, a técnica Rosana Augusto segue com desfalques por lesão. As meio-campistas Diany Martins, Duda Basílio e Laís Melo, além das atacantes Layssa, Lais Estevam e Victória Liss, seguem entregues ao departamento médico.

Inter

As Gurias Coloradas voltam a campo após a vitória, por 1 a 0, sobre o Fluminense. Atualmente, o Inter é o quinto colocado, com 23 pontos — são três a mais do que o Bragantino, o primeiro fora do G-8.

Para este jogo, o técnico Maurício Salgado tem uma dúvida: a atacante Sole Jaimes sentiu um desconforto muscular e foi baixa na última rodada. Se não jogar, Darlene deve ser opção entre as titulares já que o Inter não tem outras centroavantes à disposição — Alice Goedert e Julieta Morales também estão machucadas.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.