O que está em jogo para o Juventude na reta final do Brasileirão Feminino 

Juventude, de Leka, busca confirmar a permanência na elite do Brasileirão Feminino. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

Após cerca de dois meses, o Juventude volta a campo pelo Brasileirão Feminino. A competição paralisou para a disputa da Copa do Mundo e, durante este período, o elenco recebeu folga e depois iniciou a intertemporada.

Agora, as Esmeraldas voltam a campo com o mesmo objetivo do início do ano: confirmar a permanência na elite do futebol feminino. Atualmente, o Alviverde está na 14ª colocação, com nove pontos — são três a mais do que o América-MG, o primeiro no Z-2.

O próximo confronto será diante da Ferroviária. No domingo (26), às 15h, as equipes duelam no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Projeções

De acordo com a projeção feita por Zero Hora é necessário somar 11 pontos para se salvar da Série A-2. Ou 22% de aproveitamento. A estimativa leva em conta as últimas cinco temporadas do Brasileirão Feminino.

Levando em conta a estimativa, o Juventude precisaria de apenas mais dois pontos nos 15 disputados. Os últimos jogos serão contra: Ferroviária, Santos, Mixto-MT, Palmeiras e Bahia.

Na luta contra o rebaixamento, além do Alviverde, são outros quatro clubes: Mixto-MT, Vitória, América-MG e Botafogo. Apenas dois vão cair para a Série A-2.

Aproveitamento do antepenúltimo nas últimas cinco temporadas

2021: 24% de aproveitamento

24% de aproveitamento 2022: 17% de aproveitamento

17% de aproveitamento 2023: 22% de aproveitamento

22% de aproveitamento 2024: 24% de aproveitamento

24% de aproveitamento 2025: 22% de aproveitamento

Sequência dos times que lutam contra o rebaixamento

Juventude (14º, com 9 pontos)

Ferroviária (casa, 26/7)

Santos (fora, 1º/8)

Mixto-MT (casa, 9/8)

Palmeiras (fora, 16/8)

Bahia (casa, 22/8)

Mixto-MT (15º, com 7 pontos)

Palmeiras (casa, 25/7)

Atlético-MG (casa, 1º/8)

Juventude (fora, 9/8)

Cruzeiro (casa, 15/8)

São Paulo (fora, 22/8)

Vitória (16º, com 6 pontos)

Corinthians (fora, 26/7)

São Paulo (casa, 3/8)

Inter (casa, 10/8)

Bragantino (fora, 15/8)

Santos (casa, 22/8)

América-MG (17º, com 6 pontos)

Santos (casa, 25/7)

Grêmio (fora, 1º/8)

Flamengo (casa, 10/8)

Fluminense (fora, 15/8)

Bragantino (casa, 22/8)

Botafogo (18º, com 5 pontos)

Bahia (fora, 27/7)

Cruzeiro (fora, 1º/8)

Fluminense (casa, 7/8)

São Paulo (casa, 16/8)

Grêmio (fora, 22/8)