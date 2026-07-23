O que está em jogo para o Juventude na reta final do Brasileirão Feminino 

Após cerca de dois meses, o Juventude volta a campo pelo Brasileirão Feminino. A competição paralisou para a disputa da Copa do Mundo e, durante este período, o elenco recebeu folga e depois iniciou a intertemporada.
Agora, as Esmeraldas voltam a campo com o mesmo objetivo do início do ano: confirmar a permanência na elite do futebol feminino. Atualmente, o Alviverde está na 14ª colocação, com nove pontos — são três a mais do que o América-MG, o primeiro no Z-2.
O próximo confronto será diante da Ferroviária. No domingo (26), às 15h, as equipes duelam no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.
Projeções
De acordo com a projeção feita por Zero Hora é necessário somar 11 pontos para se salvar da Série A-2. Ou 22% de aproveitamento. A estimativa leva em conta as últimas cinco temporadas do Brasileirão Feminino.
Levando em conta a estimativa, o Juventude precisaria de apenas mais dois pontos nos 15 disputados. Os últimos jogos serão contra: Ferroviária, Santos, Mixto-MT, Palmeiras e Bahia.
Na luta contra o rebaixamento, além do Alviverde, são outros quatro clubes: Mixto-MT, Vitória, América-MG e Botafogo. Apenas dois vão cair para a Série A-2.
Aproveitamento do antepenúltimo nas últimas cinco temporadas
- 2021: 24% de aproveitamento
- 2022: 17% de aproveitamento
- 2023: 22% de aproveitamento
- 2024: 24% de aproveitamento
- 2025: 22% de aproveitamento
Sequência dos times que lutam contra o rebaixamento
Juventude (14º, com 9 pontos)
- Ferroviária (casa, 26/7)
- Santos (fora, 1º/8)
- Mixto-MT (casa, 9/8)
- Palmeiras (fora, 16/8)
- Bahia (casa, 22/8)
Mixto-MT (15º, com 7 pontos)
- Palmeiras (casa, 25/7)
- Atlético-MG (casa, 1º/8)
- Juventude (fora, 9/8)
- Cruzeiro (casa, 15/8)
- São Paulo (fora, 22/8)
Vitória (16º, com 6 pontos)
- Corinthians (fora, 26/7)
- São Paulo (casa, 3/8)
- Inter (casa, 10/8)
- Bragantino (fora, 15/8)
- Santos (casa, 22/8)
América-MG (17º, com 6 pontos)
- Santos (casa, 25/7)
- Grêmio (fora, 1º/8)
- Flamengo (casa, 10/8)
- Fluminense (fora, 15/8)
- Bragantino (casa, 22/8)
Botafogo (18º, com 5 pontos)
- Bahia (fora, 27/7)
- Cruzeiro (fora, 1º/8)
- Fluminense (casa, 7/8)
- São Paulo (casa, 16/8)
- Grêmio (fora, 22/8)