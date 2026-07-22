Futebol feminino

De olho nos matas
Notícia

O que está em jogo para a dupla Gre-Nal na reta final do Brasileirão Feminino

Grêmio e Inter estão separados por três pontos na tabela de classificação

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Carolina Freitas

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