O que está em jogo para a dupla Gre-Nal na reta final do Brasileirão Feminino

Grêmio, de Leidiane, e Inter, de Sorriso, já se enfrentaram duas vezes na temporada. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Após cerca de dois meses, a dupla Gre-Nal volta a campo pelo Brasileirão Feminino. A competição paralisou para a disputa da Copa do Mundo e, durante este período, os dois elencos receberam folga.

As intertemporadas foram iniciadas em 16 de junho, pelo Inter, e 17 de junho, pelo Grêmio. Durante este período, as duas equipes realizaram amistosos e jogos-treino visando a sequência da temporada.

Agora, ambos voltam a campo com o mesmo objetivo: buscar a classificação aos mata-matas do Brasileirão Feminino. Na última temporada, os dois foram frustrados nessa meta e se despediram da competição ainda na fase inicial.

Em busca de um desfecho diferente, Grêmio e Inter ainda terão mais cinco jogos pela frente. O primeiro será na sexta-feira (24). O Tricolor enfrentará o Flamengo a partir das 19h no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Enquanto o Colorado recebe o Fluminense, às 20h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Projeções

Atualmente, o Inter é o oitavo colocado — o último na zona de classificação —, com 20 pontos. Enquanto isso, o Grêmio vem logo atrás, com 17, em nono.

No comparativo com as últimas temporadas, a projeção é que sejam necessários 47% de aproveitamento (ou 24 pontos) para avançar aos mata-matas. Se a previsão se confirmar para essa temporada, as Gurias Coloradas ainda teriam de somar mais quatro pontos. Já as Mosqueteiras precisariam de mais sete.

Neste recorte, o maior aproveitamento de um oitavo colocado foi em 2024. Naquela ocasião, o Bragantino precisou de 51% dos pontos para avançar. Se essa matemática se repetir neste ano, a dupla Gre-Nal teria de chegar aos 26 pontos.

Pela frente, além do Fluminense, o Inter ainda terá Palmeiras, Vitória, Ferroviária e Corinthians. Enquanto o Grêmio, após o Flamengo, jogará contra América-MG, Cruzeiro, Atlético-MG e Botafogo.

A primeira fase do Brasileirão Feminino se encerra em 22 de agosto. Neste dia, além dos oito classificados, também serão definidos os dois rebaixados à Segunda Divisão.

Sequência da dupla Gre-Nal

Últimos jogos do Grêmio

Flamengo — fora, 24/7

América-MG — casa, 1º/8

Cruzeiro — casa, 9/8

Atlético-MG — fora, 14/8

Botafogo — casa, 22/8

Últimos jogos do Inter

Fluminense — casa, 24/7

Palmeiras — fora, 2/8

Vitória — fora, 10/8

Ferroviária — casa, 15/8

Corinthians — fora, 22/8

Pontuação do oitavo nas últimas temporadas

2021 - Kindermann (21 pontos) - 46%

2022 - Grêmio (21 pontos) - 46%

2023 - Cruzeiro (22 pontos) - 48%

2024 - Bragantino (23 pontos) - 51%

2025 - Bragantino (20 pontos) - 44%

📩 Receba as principais notícias do Grêmio direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Tricolor.