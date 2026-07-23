Juventude x Ferroviária: tudo sobre o jogo da 13ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Esmeraldas enfrentam a Ferroviária no próximo domingo (26), às 15h, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. O duelo é válido pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Ferroviária

Juventude: Thais Amorim; Limpia Fretes, Carla Cruz, Andressa Turchiello (Grazi) e Carol Ladaga; Bell Silva, Baião e Duda Calazans; Nicole Marussi, Martha Figueiredo e Kamile Loirão (Gio Oliveira). Técnico: Luciano Brandalise.

Ferroviária: Luciana; Camila, Grazy, Andressa; Kati, Nicoly, Maressa e Fátima Dutra; Dos Santos, Mariana Santos e Thayslane (Nat Vendito). Técnico: Léo Mendes.

Leia Mais Ex-atacante do Cruzeiro e da Seleção reforça as Esmeraldas no Brasileirão Feminino

Arbitragem para Juventude x Ferroviária

Tainan Bordignon Somensi (SC), auxiliada por Ariela Duarte da Silveira (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS).

Onde assistir a Juventude x Ferroviária

O Uol Esporte anuncia a transmissão.

Como chegam Juventude x Ferroviária

Juventude

As Esmeraldas farão seu primeiro jogo após a parada para a disputa da Copa do Mundo. Depois de cerca de dois meses, o time volta a campo buscando encaminhar a permanência na elite do Brasileirão Feminino. Em prol do objetivo, o Juventude contratou a atacante Gio Oliveira, que estava no Cruzeiro e já está regularizada no BID.

Em relação ao departamento médico: Bruna Emília, Joyce e Apoliana seguem lesionadas. Além delas, Laurinha e Aninha não podem jogar, por pertencerem ao time grená; assim como Scatola, que cumprirá suspensão.

Ferroviária

As Guerreiras Grenás chegam confiantes para enfrentar o Juventude. Após a parada para a Copa do Mundo, enfrentaram o Corinthians e venceram, por 1 a 0, avançando às quartas de final. Agora, com foco no Brasileirão Feminino, buscam triunfar para continuar no G-4.

Ingressos para Juventude x Ferroviária

A entrada será mediante a doação de 2kg de alimento não-perecível (exceto sal). A torcida do Juventude entra pelo portão 6. Enquanto a da Ferroviária acessa pelo portão 8.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.