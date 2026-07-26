Juventude empata com a Ferroviária na retomada do Brasileirão Feminino

Juventude, de Baião, buscou um empate contra a Ferroviária. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

As Esmeraldas buscaram um ponto importante na luta contra o rebaixamento do Brasileirão Feminino. Na tarde deste domingo (26), empataram em 0 a 0 com a forte equipe da Ferroviária, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. O duelo também marcou o retorno da equipe alviverde aos campos após a parada para a Copa do Mundo.

A partida teve destaque para a goleira Thais Amorim, com defesas importantes. Mas também para as atacantes Nicole Marussi e Teté, que construíram oportunidades de abrir o placar a favor do Juventude.

Leia Mais O que está em jogo para o Juventude na reta final do Brasileirão Feminino

O Alviverde esteve em campo com: Thais Amorim; Limpia Fretes, Carla Cruz, Grazi e Maiza Piovezan (Duda Calazans); Leka, Baião (Nubia) e Bell Silva; Marussi (Tefinha), Teté e Gio Oliveira (Kamile Loirão).

Desfalques importantes

No decorrer do jogo, o Juventude ainda perdeu a atacante Gio Oliveira, que fazia sua estreia com a camisa das Esmeraldas. Contratada após passagem pelo Cruzeiro, ela sentiu a coxa esquerda ainda no primeiro tempo e teve de sair de campo. Depois, no banco de reservas, ainda foi expulsa por reclamação.

Para esta partida, as Esmeraldas também não puderam contar com as zagueiras Apoliana e Bruna Emília, com a lateral Carol Ladaga, e com as atacantes Joyce e Martha Figueiredo, todas lesionadas. Além da zagueira Joiceane Scatola, suspensa. E das meias Laurinha e Aninha, que pertencem à Ferroviária.

Ponto importante

De toda forma, o Juventude conseguiu driblar as adversidades para somar mais um ponto e chegar a 10. Agora, são quatro a mais do que o Vitória, o primeiro na zona de rebaixamento.

O próximo desafio das Esmeraldas será diante do Santos, no próximo domingo (2), às 11h. O jogo ocorre na Vila Belmiro.



