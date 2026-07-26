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Juventude empata com a Ferroviária na retomada do Brasileirão Feminino

Esmeraldas ampliaram a vantagem em relação aos times que estão na zona de rebaixamento

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Carolina Freitas

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