Juventude anuncia contratação de meia com passagens pelo futebol português

O Juventude anunciou, na tarde desta segunda-feira (27), mais um reforço para o time feminino. Trata-se da meia Paloma Lemos, de 27 anos, que estava no futebol português há seis temporadas.
Natural de São Paulo, a jogadora iniciou a carreira no Centro Olímpico. Depois, ainda passou por Vitória das Tabocas, Sport, Iranduba e Botafogo antes de transferir-se para o Exterior. Em Portugal, jogou por Valadares Gaia e Torreense.
Agora, ela tem de ser regularizada no BID para ficar à disposição das Esmeraldas. O Juventude está disputando o Brasileirão e, na reta final da temporada, também entrará em campo pelo Gauchão.