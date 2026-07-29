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Jogadoras do Inter comemoram título do Gauchão Feminino sub-20: "Muito especial"

Gurias Coloradas confirmaram o título com empate em 0 a 0 com o Grêmio nesta terça

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Carolina Freitas

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