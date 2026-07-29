Jogadoras do Inter comemoram título do Gauchão Feminino sub-20: "Muito especial"

Inter conquistou o título no Sesc Protásio Alves. Anderson Cardozo / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas conquistaram o bicampeonato do Gauchão Feminino sub-20 nesta terça-feira (28). Após vencerem o Grêmio na ida, por 1 a 0, confirmaram o título com o empate em 0 a 0 no Sesc Protásio Alves.

A taça teve destaque para a capitã Sarah Maciel, que também havia sido campeã da categoria no ano passado. Com apenas 19 anos, a volante também está integrada ao elenco profissional.

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— É muito especial. Eu nunca tinha levantado a taça como campeã. Fico muito feliz com a confiança do grupo pra eu poder liderar. Como a gente sempre diz, tem várias capitãs no nosso time, então é muito especial esse momento, fico muito feliz de poder estar aqui — afirmou em entrevista à ZH.

Assim como ela, a lateral-esquerda Laura Rodrigues também esteve no time campeão na última temporada. Destaque nas bolas paradas, ela também comemorou a conquista:

— Foi uma final bem competitiva. A gente jogou com muita garra e botou em campo aquilo que a gente vem treinando. E o grupo estava muito unido, então, isso ajudou. Nós lutamos até o final e jogamos o nosso jogo.

Caras novas campeãs

A zagueira Gi Mazzotti, por outro lado, foi uma novidade na equipe do Inter. Contratada nesta temporada após passagem pelo São Paulo, ela falou sobre a emoção de conquistar sua primeira taça pelo Inter.

— Tanto para mim quanto para as outras meninas, acho que é um título muito importante. A gente saiu em baixa no Brasileirão, não foi um bom resultado, e acho que esse título vem para coroar todo esse trabalho que a gente faz longe da família. Muitas meninas longe de amigos, também. Então, é difícil, mas esse título vem para coroar tudo isso. É um trabalho muito bem feito pelo mister (David da Silva, técnico) e por toda a comissão — ressaltou a defensora, que disputou todos os jogos do Gauchão sub-20.

A atacante Sara Coelho também foi campeã pela primeira vez com a camisa colorada. Com oito gols, ela foi a artilheira da competição estadual.

— Fico muito feliz de estar aqui no Inter. Aqui é um lugar que eu me sinto muito bem e ganhar esse título é uma das melhores coisas que aconteceu até agora. E ser artilheira foi muita determinação, muito trabalho e é isso — afirmou a jogadora.

Agora, a equipe sub-20 só terá mais um compromisso na temporada. No final do ano, o elenco disputará a Copa São Paulo. Em relação ao Brasileirão da categoria, o Inter foi o quarto colocado.