Inter vence Gre-Nal nos pênaltis e é campeão gaúcho feminino sub-15; veja como foi o jogo

Após empate em 0 a 0 no tempo normal, as Gurias Coloradas venceram as gremistas nos pênaltis por 6 a 5 e conquistaram o Campeonato Gaúcho Sub-15 feminino. A disputa aconteceu no Sesc Campestre Protásio Alves, em Porto Alegre, neste sábado (11). No confronto de ida, as equipes empataram 1 a 1 no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
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