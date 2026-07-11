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Inter vence Gre-Nal nos pênaltis e é campeão gaúcho feminino sub-15; veja como foi o jogo

Equipes se enfrentaram neste sábado no SESC Protásio Alves

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