Inter x Grêmio: tudo sobre o jogo da final do Gauchão Feminino sub-20. - / Arte GZH

Inter e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo decide o campeão do Gauchão Feminino sub-20.

As Gurias Coloradas têm a vantagem, pois venceram as Mosqueteiras por 1 a 0 na partida de ida. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Grêmio

Inter: Camilly (Clara); Laura Schroll, Gi Mazzotti, Duda Freitas e Isadora Rech; Pietra, Sarah e Stephanie; Gabi Inácio, Yngrid Piauí e Clara Güell (Laurinha). Técnico: David da Silva.

Grêmio: Josi; Tefi Calixto, Maria Antonia, Djulia e Ana Vidal; Rayssa, Dudex e Paula; Isabeli, Ana Lays e Lara Mônica. Técnico: Marcelo Sacknies.

Arbitragem para Inter x Grêmio

Felipe Ferreira Da Silva, auxiliado por Fabulo Oliveira Diniz e Renato Domingues. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Inter x Grêmio

O Inter anuncia transmissão no seu canal do Youtube.

Como chegam Inter x Grêmio

Inter

As Gurias Coloradas chegam à decisão com 100% de aproveitamento. Ao todo, são sete vitórias, com 52 gols marcados e apenas dois sofridos. A artilheira da equipe é a atacante Sara Coelho, com oito gols.

Para este jogo, a goleira Camilly é dúvida. Ela saiu machucada do último confronto e, se não tiver condições de atuar, deverá dar lugar à Clara entre as titulares.

Grêmio

As Mosqueteiras somam cinco vitórias e duas derrotas — justamente para o Inter. O time ainda marcou 37 gols e sofreu quatro. O destaque fica com a atacante Ana Lays, que já balançou as redes em nove oportunidades.

Para este jogo, a zagueira Ana Saadi será baixa. Ela foi expulsa no primeiro Gre-Nal e deve dar lugar à Djulia entre as titulares.

Ingressos para Inter x Grêmio

Os torcedores terão entrada liberada, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível e check-in no Mundo Colorado.