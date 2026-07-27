Inter e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo decide o campeão do Gauchão Feminino sub-20.
As Gurias Coloradas têm a vantagem, pois venceram as Mosqueteiras por 1 a 0 na partida de ida. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Inter x Grêmio
Inter: Camilly (Clara); Laura Schroll, Gi Mazzotti, Duda Freitas e Isadora Rech; Pietra, Sarah e Stephanie; Gabi Inácio, Yngrid Piauí e Clara Güell (Laurinha). Técnico: David da Silva.
Grêmio: Josi; Tefi Calixto, Maria Antonia, Djulia e Ana Vidal; Rayssa, Dudex e Paula; Isabeli, Ana Lays e Lara Mônica. Técnico: Marcelo Sacknies.
Arbitragem para Inter x Grêmio
- Felipe Ferreira Da Silva, auxiliado por Fabulo Oliveira Diniz e Renato Domingues. O trio é gaúcho.
Onde assistir a Inter x Grêmio
- O Inter anuncia transmissão no seu canal do Youtube.
Como chegam Inter x Grêmio
Inter
As Gurias Coloradas chegam à decisão com 100% de aproveitamento. Ao todo, são sete vitórias, com 52 gols marcados e apenas dois sofridos. A artilheira da equipe é a atacante Sara Coelho, com oito gols.
Para este jogo, a goleira Camilly é dúvida. Ela saiu machucada do último confronto e, se não tiver condições de atuar, deverá dar lugar à Clara entre as titulares.
Grêmio
As Mosqueteiras somam cinco vitórias e duas derrotas — justamente para o Inter. O time ainda marcou 37 gols e sofreu quatro. O destaque fica com a atacante Ana Lays, que já balançou as redes em nove oportunidades.
Para este jogo, a zagueira Ana Saadi será baixa. Ela foi expulsa no primeiro Gre-Nal e deve dar lugar à Djulia entre as titulares.
Ingressos para Inter x Grêmio
Os torcedores terão entrada liberada, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível e check-in no Mundo Colorado.
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