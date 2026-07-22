Inter x Fluminense: tudo sobre o jogo da 13ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Fluminense na próxima sexta-feira (24), às 20h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Fluminense

Inter: Gabi Barbieri; Aninha, Débora, Sorriso e Soll; Lelê, Pati Llanos (Julia Bianchi) e Darlene; Valéria Cantuário, Caty e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Fluminense: Kemelli; Keké, Nath Rodrigues, Cotrim e Sorriso; Karina, Driely e Raquel Fernandes; Sochor, Kamilla e Carioca. Técnico: Saulo Silva.

Arbitragem para Inter x Fluminense

Francielly Fernanda Lima de Castro (MG), auxiliada por Cassio Pires Dornelles (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS).

Onde assistir a Inter x Fluminense

A NSports anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Fluminense

Inter

As Gurias Coloradas vêm da classificação sobre o Coritiba na Copa do Brasil. O jogo também marcou o retorno da meia Julia Bianchi, após recuperar-se de lesão. Agora, a dúvida é se ela terá condições de iniciar entre as titulares contra o Fluminense.

Fluminense

As Guerreiras do Fluzão também vêm do avanço na Copa do Brasil, com a vitória sobre o Cruzeiro. Agora, assim como o Inter, voltam as atenções ao Brasileirão Feminino, onde lutam pela classificação aos mata-matas.

Leia Mais Inter vence Coritiba e está classificado para as quartas da Copa do Brasil Feminina

Ingressos para Inter x Fluminense

Os torcedores terão entrada liberada, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível e check-in no Mundo Colorado.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.