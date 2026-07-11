Inter vence o Grêmio nos pênaltis e conquista o Gauchão Sub-15 feminino

O Inter conquistou o título do Gauchão Feminino Sub-15 após superar o Grêmio, na tarde deste sábado (11). No Sesc Protásio Alves, as Gurias Coloradas venceram as Mosqueteiras nas cobranças de pênaltis por 6 a 5, após 0 a 0 no tempo normal, e ficaram com a taça da competição.
Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida, disputado em Eldorado do Sul, as Gurias Coloradas queriam a taça inédita, enquanto as Mosqueteiras buscavam o tricampeonato gaúcho.
O jogo teve dois tempos de 30 minutos e terminou sem gols, indo para a disputa de pênaltis. Nas cobranças alternadas, o Inter levou a melhor. As Gurias Coloradas chegaram à final com 100% de aproveitamento. Na primeira fase, venceram os quatro jogos que disputaram.
O Inter começou com Anna Clara, Julia, Luiza, Dudinha, Alice Mambac, Thais, Ana Julia, Isadora Tremea, Melany, Bruna e Mirela.
Já o Grêmio iniciou com Mavi Engelmann, Valentina Medronha, Brizola, Vic, Agatha, Lauren, Kassiely, Iza Ramos, Ingridy, Helena e Mavi Pereira.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.