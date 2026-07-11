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Inter vence o Grêmio nos pênaltis e conquista o Gauchão Sub-15 feminino

Partida, disputada neste sábado, terminou 0 a 0 no tempo normal

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Zero Hora

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