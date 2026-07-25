Inter vence o Fluminense e segue na zona de classificação do Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas fizeram o que tinham de fazer. Mesmo em uma partida de pouca criatividade, conseguiram vencer o Fluminense por 1 a 0 e garantir a permanência na zona de classificação do Brasileirão Feminino ao término da 13ª rodada.
O gol de Valéria Cantuário, no segundo tempo, possibilita que o Inter chegue aos 23 pontos e, momentaneamente, assuma o quarto lugar. Agora, mesmo no pior dos cenários, o time de Maurício Salgado permanecerá entre os oito melhores.
O próximo desafio em busca da classificação será em 2 de agosto, contra o Palmeiras, fora de casa. O duelo está marcado para ocorrer na Arena Barueri.
O jogo
A etapa inicial foi de pouca inspiração para os dois lados. Enquanto o Fluminense teve seus melhores momentos logo que a bola rolou, o Inter demorou um pouco mais para se encontrar no jogo.
Mesmo assim, apostando nas bolas longas, o Colorado levou pouco perigo à goleira Kemelli. As finalizações de Valéria Cantuário, Aninha e Caty foram longe da meta.
As únicas chances que exigiram a intervenção foram com Paulinha, aos 13 minutos, mandando na trave; e, depois, com Soll cabeceando nas mãos de Kemelli, no lance final do primeiro tempo.
O Flu teve sua melhor chance aos 43 minutos, quando Kamila venceu a marcação pela esquerda e cruzou para Lelê quase abrisse o placar. A atacante ex-Inter se esticou toda para exigir boa defesa de Gabi Barbieri.
Reta final
Mesmo com pouca criatividade, as Gurias Coloradas conseguiram se sobressair à defesa do Fluminense aos 9 minutos. Foi quando Bianca Martins cruzou à área, Darlene deu um toque e deixou para que Valéria Cantuário, livre, conseguisse ajeitar e finalizar no alto, sem chances para Kemelli.
As Guerreiras do Fluzão, precisando do resultado para se aproximar do G-8, tiveram de se atirar ao ataque. Mas se atrapalhavam na tomada de decisões e, mesmo ficando com a bola, não criavam chances claras de empatar.
O Inter aproveitava-se da vantagem para apenas defender-se e apostar nos contra-ataques. Foi assim que tentou, aos 41, com Bianca Martins, exigindo a intervenção de Kemelli. Mas nada mais aconteceu. O tempo correu e as Gurias Coloradas conseguiram confirmar a vitória simples e a manutenção da posição no G-8.
Brasileirão Feminino - 13ª rodada - 24/7/2026
Inter (1)
Gabi Barbieri; Paulinha, Débora (Bianca Martins, INT), Sorriso e Soll (Paola, 30'/2ºT); Lelê, Pati Llanos e Caty (Joana, 17'/2ºT); Aninha (Mayara Vaz, 30'/2ºT), Valéria Cantuário e Darlene (Julia Bianchi, 17'/2ºT). Técnico: Maurício Salgado.
Fluminense (0)
Kemelli; Keké (Anny, 35'/2ºT), Cotrim, Nath Rodrigues e Sorriso (Adrielly, 35'/2ºT); Karina (Claudinha, INT), Driely (Kaline, 35'/2ºT), Gaby Louvain (Pelé, 17'/2ºT) e Raquel Fernandes; Kamilla e Carioca (Lelê, 32'/1ºT). Técnico: Saulo Silva.
GOLS: Valéria Cantuário (I), aos 9 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS: Caty, Sorriso, Joana e Valéria Cantuário (I); Karina, Louvain e Claudinha (F).
ARBITRAGEM: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG), auxiliada por Cassio Pires Dornelles (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS).
LOCAL: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.