Futebol feminino

Após 13 rodadas
Notícia

Inter vence o Fluminense e segue na zona de classificação do Brasileirão Feminino

Gurias Coloradas somam 23 pontos e estão, momentaneamente, na quarta colocação 

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Carolina Freitas

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