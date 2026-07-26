Inter empata com o Santo André-SP nas quartas de final do Brasileirão Feminino sub-17

As Gurias Coloradas abriram a disputa de quartas de final do Brasileirão Feminino sub-17 com um empate. Em duelo realizado neste sábado (25), o Inter ficou no 1 a 1 com o Santo André-SP, no Estádio Bruno José Daniel, na casa das paulistas.
O time mandante saiu na frente com Julia Dinis, aos 41 minutos do segundo tempo. As gaúchas buscaram a igualdade nos acréscimos, com a artilheira Laurinha.
O Inter entrou em campo com Manoela; Laura Schroll, Maria Antônia, Duda Santana e Canhota; Katguria, Martha, Lara Lay; Nathália, Yngrid Piauí e Laurinha.
Agora, o Inter busca confirmar a classificação em casa. O duelo decisivo ocorre no sábado (1º), às 15h, no CTFutvida, em Viamão. Quem vencer, avança. Em caso de novo empate, a disputa vai aos pênaltis.
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