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Inter empata com o Santo André-SP nas quartas de final do Brasileirão Feminino sub-17

Gurias Coloradas decidirão a vaga às semifinais no sábado, em Viamão

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Carolina Freitas

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