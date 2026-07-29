Inter empata com o Grêmio e é bicampeão do Gauchão Feminino sub-20

As Gurias Coloradas garantiram a hegemonia do Gauchão Feminino sub-20 e, nesta terça-feira (28), empataram com o Grêmio para conquistar o título. No ano passado, também haviam vencido as maiores rivais para se tornarem campeãs.
A taça foi confirmada com o empate em 0 a 0, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Na ida, no Estádio Passo d’Areia, o Inter já havia triunfado por 1 a 0.
A campanha se encerra de maneira invicta — foram sete vitórias e apenas um empate. Além disso, as Coloradas ainda marcaram 52 gols marcados e sofreram apenas dois.
O jogo
As Mosqueteiras, precisando reverter o resultado, tiveram a primeira chance de abrir o placar. Antes de o relógio completar um minuto, Ana Lays bateu cruzado, pela direita, mas a bola foi para fora.
No decorrer do jogo, ficou claro que essa seria a estratégia gremista: lançamentos longos buscando as atacantes. Assim, o Tricolor levou perigo, de novo, aos 15 minutos. Mais uma vez, em chute cruzado de Ana Lays. Só que dessa vez estourando na trave.
As Gurias Coloradas, por sua vez, tinham a posse de bola e criavam as suas melhores chances na qualidade individual de Laura Rodrigues. Aos oito, a lateral-esquerda finalizou, após cobrança de escanteio curto, e a bola carimbou a trave.
Depois, aos 21, Laura cobrou falta pelo corredor direito e a zagueira Gi Mazzotti cabeceou nas mãos de Josi. E, ainda no primeiro tempo, Stephanie também teve a sua chance. Aos 41, a camisa 10 recebeu na área, dominou, girou e bateu no canto direito de Josi, que fez a defesa.
O segundo tempo
O gramado pesado, com o alto volume de chuva, dificultou o jogo na segunda etapa. Assim, as equipes tinham dificuldade para criar chances claras de gol.
O Grêmio conseguiu chegar, aos três minutos, com Ana Lays arriscando de longe, mas parando em defesa de Camilly, sem dificuldade. Enquanto o Inter, aos 31 e aos 37, também chegou com Nathália Noll e Laurinha, ambas finalizando nas mãos da goleira Josi.
De resto, mesmo que Gurias Coloradas e as Mosqueteiras pressionassem e chegassem às proximidades da área, não conseguiam converter em finalizações claras. Nos acréscimos, o Inter ainda viu Laura Rodrigues ser expulsa por retardar a cobrança do lateral. Como já tinha amarelo, acabou indo para a rua. Mas de nada adiantou, mesmo com uma a menos, o Inter ficou com a taça.
Gauchão Feminino sub-20 - final (volta) - 28/7/2026
Inter (0)
Camilly; Laura Schroll (Alemoa, 22’/2ºT), Gi Mazzotti, Duda Freitas e Laura Rodrigues; Pietra, Sarah (Martha, 35’/2ºT) e Stephanie (Lara Lay, 17’/2ºT); Yngrid Piauí, Nathália Noll (Isadora Rech, 35’/2ºT) e Sara Coelho (Laurinha, 17’/2ºT). Técnico: David da Silva.
Grêmio (0)
Josi; Tefi Calixto, Maria Antonia, Rayssa e Ana Vidal (Dafine, 41’/2ºT); Paula, Lara Mônica e Ana Lays; Sarah (Rafa Robinson, INT), Isa Reis (Valentina, 17’/2ºT) e Isis (Manu Borba, 27’/2ºT). Técnico: Marcelo Sacknies.
CARTÕES AMARELOS: Rafa Robinson, Ana Vidal e Maria Antonia (G); Laura Rodrigues (I)
CARTÕES VERMELHOS: laura rodrigues (I)
ARBITRAGEM: Felipe Ferreira Da Silva, auxiliado por Fabulo Oliveira Diniz e Renato Domingues.
LOCAL: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.