Inter é o único gaúcho classificado aos matas do Brasileirão Feminino sub-17; saiba quando o time joga

Gurias Coloradas estão invictas na competição nacional. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas seguem em busca do tricampeonato no Brasileirão Feminino sub-17. Campeãs em 2022 e 2024, elas estão classificadas de maneira invicta às quartas de final e, agora, enfrentarão o Santo André-SP em duas partidas.

O jogo de ida ocorre no sábado (25), às 15h, em Santo André. Enquanto o jogo decisivo será em 1º de agosto, às 15h, no CT Futvida, em Viamão.

Se avançar, o Inter duelará com Vasco ou Ajap-SC na próxima fase. Enquanto a outra chave tem Ferroviária x São Paulo e Corinthians x UDA-AL.

Campanha até os matas

As Gurias Coloradas chegam aos mata-matas com 100% de aproveitamento — foram seis vitórias na classificatória. Além disso, o Inter também marcou 43 gols e sofreu quatro.

Sendo assim, a equipe do técnico David da Silva tem o melhor ataque da competição, com uma média de sete gols marcados por jogo. A atacante Laurinha, com nove, é a vice-artilheira da competição.

Além dela, a meia Lara Lay também é um dos destaques do time. Em cinco jogos, marcou oito gols e concedeu cinco assistências. Promessa da base colorada, ela tem apenas 15 anos.

Outros gaúchos

O Grêmio e o Adergs também disputaram a competição. Ambos foram eliminados na classificatória. O Tricolor foi o vice-líder do Grupo B, com 11 pontos. Enquanto o time de Tapejara ficou na terceira colocação do Grupo E, com três.