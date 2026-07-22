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Inter é o único gaúcho classificado aos matas do Brasileirão Feminino sub-17; saiba quando o time joga

Gurias Coloradas enfrentam o Santo André-SP na próxima fase 

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Carolina Freitas

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