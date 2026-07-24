Gurias Coloradas conhecem adversárias nas quartas de final da Copa do Brasil

Galo venceu o Atlético-PI por 2 a 1. Taciana Santana / / Atlético-MG

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, nesta sexta-feira (24), o adversário das Gurias Coloradas nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O time de Maurício Salgado terá pela frente o Atlético-MG.

Os jogos serão disputados nas semanas de 5 e 19 de agosto. Esta é a primeira fase com jogos de ida e volta. O Inter fará a primeira partida em casa e terá que decidir a vaga em Minas Gerais.

O Galo chegou às quartas após eliminar o Atlético-PI com uma vitória por 2 a 1, jogando em casa. Laura Maria e Pimenta asseguraram a classificação mineira.

Já as Gurias Coloradas venceram o Coritiba, fora de casa, por 1 a 0. O gol foi marcado pela centroavante Sole Jaimes.

Veja os confrontos:

Flamengo x Fluminense

Ferroviária x Bragantino

Internacional x Atlético-MG

Bahia x São Paulo

Times à direita jogam a partida de volta como mandante.

Datas-bases das demais fases da Copa do Brasil Feminina 2026

Quartas de final: 5 de agosto e 19 de agosto;

5 de agosto e 19 de agosto; Semifinais: 4 de novembro e 8 de novembro;

4 de novembro e 8 de novembro; Finais: 11 de novembro e 15 de novembro.

Premiações da Copa do Brasil

1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes)

R$ 50 mil (32 clubes) 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes)

R$ 70 mil (32 clubes) 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes)

R$ 80 mil (32 clubes) Oitavas de final: 100 mil (16 clubes)

100 mil (16 clubes) Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes)

R$ 120 mil (8 clubes) Semifinais: R$ 140 mil (4 clubes)

R$ 140 mil (4 clubes) Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes)

200 mil para campeão e vice (2 clubes) Vice-campeão: R$ 1 milhão

R$ 1 milhão Campeão: R$ 2 milhões