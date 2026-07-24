Gurias Coloradas conhecem adversárias nas quartas de final da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, nesta sexta-feira (24), o adversário das Gurias Coloradas nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O time de Maurício Salgado terá pela frente o Atlético-MG.
Os jogos serão disputados nas semanas de 5 e 19 de agosto. Esta é a primeira fase com jogos de ida e volta. O Inter fará a primeira partida em casa e terá que decidir a vaga em Minas Gerais.
O Galo chegou às quartas após eliminar o Atlético-PI com uma vitória por 2 a 1, jogando em casa. Laura Maria e Pimenta asseguraram a classificação mineira.
Já as Gurias Coloradas venceram o Coritiba, fora de casa, por 1 a 0. O gol foi marcado pela centroavante Sole Jaimes.
Veja os confrontos:
- Flamengo x Fluminense
- Ferroviária x Bragantino
- Internacional x Atlético-MG
- Bahia x São Paulo
Times à direita jogam a partida de volta como mandante.
Datas-bases das demais fases da Copa do Brasil Feminina 2026
- Quartas de final: 5 de agosto e 19 de agosto;
- Semifinais: 4 de novembro e 8 de novembro;
- Finais: 11 de novembro e 15 de novembro.
Premiações da Copa do Brasil
- 1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes)
- 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes)
- 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes)
- Oitavas de final: 100 mil (16 clubes)
- Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes)
- Semifinais: R$ 140 mil (4 clubes)
- Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes)
- Vice-campeão: R$ 1 milhão
- Campeão: R$ 2 milhões
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