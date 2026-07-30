Grêmio x América-MG: tudo sobre o jogo da 14ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

O Grêmio enfrenta o América-MG no próximo sábado (1º), às 16h, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x América-MG

Grêmio: Raissa; Rodríguez, Mónica Ramos e Day Silva; Dani Barão, Rafa Marques, Camila Pini e Allyne; Gisele, Giovaninha e Leidiane. Técnica: Jéssica de Lima.

América-MG: Sandy; Lorranny, Maiara, Mimi, Nascimento e Giselly; Ana Clara, Laís Giacomel, Lana e Ana Júlia; Clarinha (Dani Ortolan). Técnico: Jorge Victor.

Arbitragem para Grêmio x América-MG

Rejane Caetano Da Silva (CE), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Artur Avelino Birk Preissler (RS).

Onde assistir a Grêmio x América-MG

O Uol Esporte anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x América-MG

Grêmio

O Tricolor volta a campo após o empate, em 2 a 2, com o Flamengo. Atualmente, o Grêmio é o 10º colocado, com 18 pontos — são dois a menos do que o Cruzeiro, o último no G-8.

Para este jogo, a técnica Jéssica de Lima tem duas dúvidas: a lateral-esquerda Camila Arrieta e a volante Amanda Brunner, que foram baixas na última rodada por conta de lesão. Por outro lado, a goleira Raissa volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

América-MG

As Spartanas vivem situação difícil no Brasileirão Feminino e, na última rodada, perderam para o Santos, por 1 a 0. Com isso, permaneceram com seis pontos, mas saíram da zona de rebaixamento graças à goleada que o Corinthians aplicou no Vitória.

Para este jogo, o técnico Jorge Victor deve seguir sem contar com a goleira Taluane e a volante Rafinha, ambas lesionadas.

Ingressos para Grêmio x América-MG

Os sócios têm acesso gratuito, mediante resgate de ingresso, no site de vendas. Para o não-sócio, o valor do ingresso é de R$ 20, e a meia-entrada R$ 10. Menores de 12 anos têm acesso gratuito, desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.