Grêmio sai na frente, leva virada e empata com Flamengo no final pelo Brasileirão Feminino

Leidiane abriu o placar no estádio Luso-Brasileiro. CAROLINE MOTTA / GRÊMIO FBPA

Em jogo que abriu a 13ª rodada do Brasileirão Feminino, o Grêmio empatou com o Flamengo em 2 a 2 no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (24). As Mosqueteiras saíram na frente com Leidiane, enquanto Mariana Fernandes e Fernandinha viraram para as cariocas. Iara deixou tudo igual já nos acréscimos finais.

Com um ponto somado, o Grêmio passa mais uma rodada sem conseguir entrar no G-8, grupo que dá acesso às fases de mata-mata do campeonato, mas continua vivo na disputa. A quatro jogos do fim da primeira etapa, o Tricolor tem 18 pontos e está em 9º lugar, podendo perder posições até o fim da rodada. O Cruzeiro, 8º colocado, tem 21 pontos no momento.

O jogo

Os minutos iniciais do primeiro tempo não tiveram grandes jogadas. Na primeira chegada do Grêmio na área, aos 16 minutos, Leidiane soube aproveitar uma falha da defesa para abrir o placar. Gisele foi lançada na ponta esquerda, encarou Núbia e perdeu a bola para a zagueira. A flamenguista tentou sair jogando pelo meio da área e foi desarmada por Leidi, que ficou com o gol aberto para chutar no cantinho e abrir o placar.

As cariocas não demoraram a reagir. Dani Barão e Kaylane disputaram a bola na linha lateral e a flamenguista levou a melhor. Jucinara cruzou no meio da área, Fabi Simões ajeitou de cabeça e Mariana Fernandes desviou para dentro do gol.

A segunda metade do primeiro tempo foi de pressão do Flamengo. Em um dos momentos de maior perigo, Mariana Fernandes ajeitou para Kaylane, que dominou e chutou forte para carimbar a trave de Sol. Fernandinha ficou com o rebote, mas mandou para fora. Pouco depois, a camisa 10 foi lançada e encarou Rodríguez dentro da área. Ela driblou, ajeitou e tentou encobrir Sol, mas a bola voou sobre o travessão.

A virada rubro-negra veio no início do segundo tempo. Fabi Simões passou como quis por Allyne na ponta direita, entrou na área e cruzou para Fernandinha. A volante pegou a bola no ar de primeira e encobriu Sol, ampliando o placar com um golaço.

Aos 25 minutos, uma das principais chances do Grêmio no segundo tempo. Giovaninha conduziu pelo meio, tocou para Gisele na ponta e se infiltrou na área para receber de volta. A goleira Vivi Holzel antecipou e conseguiu bloquear o chute. A atacante gremista ficou com a bola na linha de fundo e tocou para o meio da área, mas ninguém apareceu e a defesa retomou a posse.

Ali, o empate gremista começou a se desenhar. Jéssica de Lima sacou GIovaninha, Camila Pini, Allyne e Rafa Marques para entrada de Maria Santos, Iara, Bia Santos e Maria Dias. Com fôlego renovado, as Mosqueteiras se lançaram mais ao ataque. Já nos acréscimos finais, Rodríguez disparou em velocidade, invadiu a área e chutou para Iara desviar e garantir um ponto para as gremistas.

As Mosqueteiras voltam a campo no próximo sábado (1º), para a 14ª do Brasileirão Feminino. O duelo é contra o América-MG, às 20h, no Passo d'Areia, em Porto Alegre.

Produção: Caroline Fraga

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