Grêmio e Inter já se enfrentaram nove vezes no futebol feminino em 2026; veja quem leva a melhor 

A temporada de 2026 já colocou Grêmio e Inter frente a frente em nove jogos no futebol feminino. Os clássicos ocorreram desde a categoria sub-14 até o profissional.
Até então, o balanço é favorável às Gurias Coloradas, que venceram três clássicos — todos no sub-20. Além disso, o Inter também levou a melhor em duas disputas de pênaltis: no sub-15, conquistou o título do Gauchão. Enquanto, no profissional, buscou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.
O Grêmio, por sua vez, vem de dois triunfos. Uma vitória no Brasileirão profissional e outra no sub-20. Nas penalidades máximas, as Mosqueteiras levaram a melhor na Liga de Desenvolvimento sub-14, quando foram campeãs ao bater o Inter.
No recorte, também são quatro empates. O Grêmio vem de seis gols marcados. Enquanto o Inter balançou as redes em 10 oportunidades.
Ao longo da temporada, ainda estão previstos mais clássicos pelas categorias de base e pelo adulto. Zero Hora relembra como foram os embates entre Grêmio e Inter. Confira abaixo.
Gre-Nais do futebol feminino em 2026
Profissional
- Inter 1x2 Grêmio | Brasileirão — quinta rodada
- Inter 0 (4) x (2) 0 Grêmio | Copa do Brasil — terceira fase
Sub-20
- Inter 3x0 Grêmio | Brasileirão — terceira rodada
- Grêmio 2x1 Inter | Brasileirão — quarta rodada
- Inter 3x1 Grêmio | Gauchão — segunda rodada
- Grêmio 0x1 Inter | Gauchão — final (ida)
Sub-15
- Grêmio 1x1 Inter | Gauchão — final (ida)
- Inter (6) 0x0 (5) Grêmio | Gauchão — final (volta)
Sub-14
- Grêmio (6) 0x0 (5) Inter | Liga de Desenvolvimento — final
Números dos Gre-Nais em 2026
- 9 clássicos
- 3 vitórias do Inter
- 2 vitórias do Grêmio
- 4 empates
- 6 gols marcados pelo Grêmio
- 10 gols marcados pelo Inter
Atletas que marcaram gols nos Gre-Nais em 2026
Grêmio
- Brenda Woch (profissional)
- Camila Pini (profissional)
- Ana Lays (sub-20)
- Lara Mônica (sub-20)
- Maria Antonia (sub-20)
- Helena (sub-15)
Inter
- Darlene (profissional)
- Alice Goedert (sub-20) — dois gols
- Clara Güell (sub-20) — dois gols
- Gabi Inácio (sub-20)
- Joana (sub-20)
- Laurinha (sub-20)
- Stephanie (sub-20)
- Alice Mambac (sub-15)
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