Grêmio e Inter já se enfrentaram 10 vezes no futebol feminino em 2026; veja quem leva a melhor 

Inter e Grêmio se enfrentaram pela última vez no sub-20. Anderson Cardozo / Inter/Divulgação

A temporada de 2026 já colocou Grêmio e Inter frente a frente em 10 jogos no futebol feminino. Os clássicos ocorreram desde a categoria sub-14 até o profissional.

Até então, o balanço é favorável às Gurias Coloradas, que venceram três clássicos — todos no sub-20. Além disso, o Inter também levou a melhor em duas disputas de pênaltis. No sub-15, conquistou o título do Gauchão. Já no profissional, buscou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

O Grêmio, por sua vez, vem de dois triunfos. Uma vitória no Brasileirão profissional e outra no sub-20. Nas penalidades máximas, as Mosqueteiras levaram a melhor na Liga de Desenvolvimento sub-14, quando foram campeãs ao bater o Inter.

No recorte, também são cinco empates. O Grêmio vem de seis gols marcados. Enquanto o Inter balançou as redes em 10 oportunidades.

Ao longo da temporada, ainda estão previstos mais clássicos pelas categorias de base e pelo adulto. Zero Hora relembra como foram os embates entre Grêmio e Inter. Confira abaixo.

Gre-Nais do futebol feminino em 2026

Profissional

Sub-20

Inter 3x0 Grêmio | Brasileirão — terceira rodada

| Brasileirão — terceira rodada Grêmio 2x1 Inter | Brasileirão — quarta rodada

| Brasileirão — quarta rodada Inter 3x1 Grêmio | Gauchão — segunda rodada

Grêmio 0x1 Inter | Gauchão — final (ida)

Inter 0x0 Grêmio | Gauchão — final (volta)

Sub-15

Grêmio 1x1 Inter | Gauchão — final (ida)

Inter (6) 0x0 (5) Grêmio | Gauchão — final (volta)

Sub-14

Grêmio (6) 0x0 (5) Inter | Liga de Desenvolvimento — final

Números dos Gre-Nais em 2026

10 clássicos

3 vitórias do Inter

2 vitórias do Grêmio

5 empates

6 gols marcados pelo Grêmio

10 gols marcados pelo Inter

Atletas que marcaram gols nos Gre-Nais em 2026

Grêmio

Brenda Woch (profissional)

Camila Pini (profissional)

Ana Lays (sub-20)

Lara Mônica (sub-20)

Maria Antonia (sub-20)

Helena (sub-15)

Inter

Darlene (profissional)

Alice Goedert (sub-20) — dois gols

Clara Güell (sub-20) — dois gols

Gabi Inácio (sub-20)

Joana (sub-20)

Laurinha (sub-20)

Stephanie (sub-20)

Alice Mambac (sub-15)