Grêmio denuncia suposto caso de racismo de torcedor contra atleta em partida do Gauchão Feminino Sub-20

Arbitragem acionou o Protocolo de Combate ao Racismo. Darlan Borchardt / Gurias do Yucumã

Uma atleta do Grêmio foi alvo de uma suposta injúria racial durante a partida contra o Flamengo de São Pedro, válida pela quinta e última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho Feminino Sub-20. O confronto foi disputado na tarde deste domingo (5), em Tenente Portela, e terminou com vitória gremista por 5 a 0.

Segundo o Grêmio e a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), a denúncia foi feita no intervalo da partida. Antes do início do segundo tempo, a arbitragem acionou o Protocolo de Combate ao Racismo após receber o relato de que uma pessoa na área destinada à torcida do clube mandante teria proferido injúrias raciais contra a jogadora gremista enquanto as equipes deixavam o campo.

De acordo com o Grêmio, a denúncia foi apresentada ao árbitro por outra atleta da equipe, que estava próxima da jogadora. A FGF informou que o Flamengo de São Pedro trabalha na identificação do responsável.

A Federação afirma que prestará apoio à atleta e acompanha o caso em conjunto com a Odabá – Associação de Afroempreendedorismo, responsável por ações de enfrentamento ao racismo no futebol gaúcho.

O Grêmio também aponta que está prestando suporte à jogadora e irá registrar boletim de ocorrência após o retorno da delegação a Porto Alegre. Segundo o clube, o procedimento não foi realizado em Tenente Portela devido ao baixo efetivo policial disponível na cidade, somado ao fato de o episódio ter ocorrido em um domingo e durante a partida da Seleção Brasileira contra a Noruega, pela Copa do Mundo.

O Flamengo de São Pedro informou que iniciou uma averiguação logo após ser comunicado sobre a denúncia. Conforme o clube, o presidente, acompanhado da equipe de segurança e de um gandula, foi até a arquibancada para tentar identificar o suposto autor.

O presidente das Gurias do Yucumã, Ildo Scapini, afirmou que, na avaliação da direção, não houve registro de injúria racial durante a partida. Segundo ele, testemunhas, seguranças e integrantes da equipe de apoio informaram não ter presenciado qualquer manifestação discriminatória.