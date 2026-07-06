Futebol feminino

Injúria racial
Notícia

Grêmio denuncia suposto caso de racismo de torcedor contra atleta em partida do Gauchão Feminino Sub-20

Fato ocorreu no intervalo da partida entre as Gurias Gremistas e o Flamengo de São Pedro

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Gabriel Dias*

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