Grêmio anuncia rescisão de contrato com atacante argentina

Yamila Rodríguez tinha contrato até dezembro. Caroline Motta / Divulgação Grêmio

O Grêmio anunciou, na tarde desta segunda-feira (27), a rescisão contratual com a atacante Yamila Rodríguez. De acordo com o Tricolor, a decisão foi em comum acordo entre clube e atleta.

Contratada no início de janeiro, a argentina disputou 28 jogos, com seis gols e cinco assistências pelas Mosqueteiras. Neste período, integrou o elenco gremista que foi bicampeão gaúcho.

Yamila Rodríguez tinha contrato com o Tricolor até dezembro deste ano, com possibilidade de renovação automática.

Confira a nota do Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica a rescisão contratual, em comum acordo, com a atacante Yamila Rodríguez. A jogadora chegou ao Tricolor no início de 2025 e sagrou-se Campeã Gaúcha com o time.