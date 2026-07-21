Grêmio anuncia renovação de contrato com capitã do time feminino

Mónica Ramos já soma 93 jogos pelo Grêmio. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Grêmio anunciou, na última segunda-feira (21), a renovação contratual da zagueira Mónica Ramos. Com 27 anos, a capitã colombiana estendeu seu vínculo com o clube até dezembro de 2028.

A defensora está em Porto Alegre desde 2022. Até então, ela soma 93 jogos, com um gol e duas assistências. Além de três títulos gaúchos: 2022, 2024 e 2025. Mónica Ramos também é a quinta atleta que mais defendeu o Grêmio desde a retomada do departamento feminino.

Natural de Sampués, a zagueira também acumula passagens pela seleção colombiana — são 11, ao todo. Em 2023, inclusive, fez parte do grupo que teve a melhor campanha na história da Copa do Mundo. Na ocasião, a Colômbia chegou até as quartas de final e foi a melhor sul-americana da competição — o Brasil caiu na fase de grupos.